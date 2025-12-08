 Aller au contenu principal
CAC 40
8 104,53
-0,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les changements de recommandations : Sodexo, Engie, Atos, Sopra Steria, Sanofi...
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 11:42

* SODEXO EXHO.PA - UBS abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter" et son objectif de cours à 46,75 euros contre 66,75 euros.

* ENGIE ENGIE.PA - Bofa Global Research relève son objectif de cours à 25 euros contre 21 euros.

* ATOS ATOS.PA - Bofa Global Research relève son objectif de cours à 46 euros contre 32 euros.

* SOPRA STERIA SOPR.PA - Bofa Global Research abaisse son objectif de cours à 171 euros contre 206 euros.

* SANOFI SASY.PA - JP Morgan abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surpondérer" et son objectif de cours à 95 euros contre 105 euros.

* SARTORIUS STEDIM BIOTECH STDM.PA - JP Morgan relève son objectif de cours à 260 euros contre 225 euros.

* REXEL RXL.PA - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 38 euros contre 34 euros.

* SOITEC SOIT.PA - Jefferies abaisse son objectif de cours à 26 euros contre 42 euros.

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

ATOS
48,0050 EUR Euronext Paris +1,06%
ENGIE
21,5800 EUR Euronext Paris +0,79%
REXEL
32,9900 EUR Euronext Paris +0,33%
SANOFI
83,8000 EUR Euronext Paris -1,41%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
213,5000 EUR Euronext Paris +0,09%
SODEXO
44,5400 EUR Euronext Paris -1,85%
SOITEC
26,5100 EUR Euronext Paris -2,25%
SOPRA STERIA
135,1000 EUR Euronext Paris -0,30%
L'offre BoursoBank