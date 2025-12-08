* SODEXO EXHO.PA - UBS abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter" et son objectif de cours à 46,75 euros contre 66,75 euros.
* ENGIE ENGIE.PA - Bofa Global Research relève son objectif de cours à 25 euros contre 21 euros.
* ATOS ATOS.PA - Bofa Global Research relève son objectif de cours à 46 euros contre 32 euros.
* SOPRA STERIA SOPR.PA - Bofa Global Research abaisse son objectif de cours à 171 euros contre 206 euros.
* SANOFI SASY.PA - JP Morgan abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surpondérer" et son objectif de cours à 95 euros contre 105 euros.
* SARTORIUS STEDIM BIOTECH STDM.PA - JP Morgan relève son objectif de cours à 260 euros contre 225 euros.
* REXEL RXL.PA - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 38 euros contre 34 euros.
* SOITEC SOIT.PA - Jefferies abaisse son objectif de cours à 26 euros contre 42 euros.
(Rédaction de Gdansk)
