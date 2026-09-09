LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(Actualisé avec Ubisoft et Vivendi)
Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mercredi à Paris.
* SANOFI SASY.PA - RBC entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "performance du secteur" et fixe son objectif de cours à 80 euros.
* UBISOFT UBIP.PA - Morgan Stanley reprend le suivi de la valeur avec une recommandation à "pondération en ligne".
* JCDECAUX JCDX.PA - JP Morgan relève son objectif de cours à 34 euros contre 30 euros.
* VIVENDI VIV.PA - Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 1,8 euro contre 2,5 euros.
(Rédaction de Gdansk)
|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR Les changements de recommandation des valeurs européennes RCH/EUROPE |1|
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