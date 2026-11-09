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LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 10:24

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(Actualisé avec recommandation sur Legrand et objectif de cours sur Publicis, Sanofi et Dassault Systèmes)

Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés lundi à Paris.

* IMERYS IMTP.PA - Alphavalue dégrade sa recommandation à "ajouter" contre "acheter".

* WORLDLINE WLN.PA - Citigroup reprend le suivi de la valeur avec une recommandation à "neutre" et fixe son objectif de cours à 12,5 euros.

* LEGRAND LEGD.PA - UBS relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre".

* APERAM APAM.AS - JP Morgan abaisse son objectif de cours à 49,9 euros contre 55,5 euros.

* PUBLICIS PUBP.PA - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 100 euros contre 90 euros.

* SANOFI SASY.PA - UBS relève son objectif de cours à 88 euros contre 78 euros.

* DASSAULT SYSTÈMES DAST.PA - Goldman Sachs relève son objectif de cours à 24 euros contre 21 euros.

(Rédaction de Gdansk)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR Les changements de recommandation des valeurs européennes RCH/EUROPE |1|

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 09/11/2026 à 10:24:42.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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