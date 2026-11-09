LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(Actualisé avec recommandation sur Legrand et objectif de cours sur Publicis, Sanofi et Dassault Systèmes)
Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés lundi à Paris.
* IMERYS IMTP.PA - Alphavalue dégrade sa recommandation à "ajouter" contre "acheter".
* WORLDLINE WLN.PA - Citigroup reprend le suivi de la valeur avec une recommandation à "neutre" et fixe son objectif de cours à 12,5 euros.
* LEGRAND LEGD.PA - UBS relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre".
* APERAM APAM.AS - JP Morgan abaisse son objectif de cours à 49,9 euros contre 55,5 euros.
* PUBLICIS PUBP.PA - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 100 euros contre 90 euros.
* SANOFI SASY.PA - UBS relève son objectif de cours à 88 euros contre 78 euros.
* DASSAULT SYSTÈMES DAST.PA - Goldman Sachs relève son objectif de cours à 24 euros contre 21 euros.
(Rédaction de Gdansk)
|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR Les changements de recommandation des valeurs européennes RCH/EUROPE |1|
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