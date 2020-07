Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé) Reuters • 30/07/2020 à 14:22









30 juillet (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés jeudi à Paris. * SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer" et relève son objectif de cours à 107 euros contre 90 euros. Deutsche Bank relève son objectif de cours à 97 euros contre 95 euros. Liberum relève son objectif de cours à 130 euros contre 110 euros. Barclays relève son objectif de cours à 118 euros contre 106 euros. Kepler Cheuvreux relève son objectif de cours à 115 euros contre 100 euros. * SUEZ SEVI.PA - JPMorgan relève sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre" et relève son objectif de cours à 12 euros contre 11 euros. * LA FRANCAISE DES JEUX FDJ.PA - Kepler Cheuvreux relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et relève son objectif de cours à 31 euros contre 28,50 euros. * CGG GEPH.PA - Portzamparc abaisse son conseil à "conserver" contre "acheter" et son objectif de cours à 0,83 euro contre 1,24 euro. * CARREFOUR CARR.PA - Berenberg relève son objectif de cours à 15,10 euros contre 14,80 euros. * TF1 TFFP.PA - Barclays relève son objectif de cours à 7,3 euros contre 6,4 euros. Kepler Cheuvreux relève son objectif de cours à 7 euros contre 5,6 euros. UBS relève son objectif de cours à 5,8 euros contre 5,3 euros. * SANOFI SASY.PA - Goldman Sachs abaisse son objectif de cours à 103 euros contre 105 euros. SVB Leerink abaisse son objectif de cours à 107 euros contre 108 euros. * RENAULT RENA.PA - JPMorgan relève son objectif de cours à 29 euros contre 28 euros. * ICADE ICAD.PA - HSBC abaisse son objectif de cours à 95 euros contre 120 euros. * PUBLICIS PUBP.PA - JPMorgan relève son objectif de cours à 38 euros contre 35,30 euros. * ELIS ELIS.PA - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 13 euros contre 12 euros. * TELEPERFORMANCE TEPRF.PA - JP Morgan relève son objectif de cours à 270 euros contre 250 euros. Citigroup relève son objectif de cours à 250 euros contre 230 euros. Deutsche Bank relève son objectif de cours à 265 euros contre 255 euros. Portzamparc relève son objectif de cours à 265 euros contre 240 euros. UBS relève son objectif de cours à 270 euros contre 250 euros. * VALLOUREC VLLP.PA - Jefferies abaisse son objectif de cours à 29 euros contre 33 euros. * SOPRA STERIA GROUP SOPR.PA - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 125 euros contre 115 euros. HSBC relève son objectif de cours à 160 euros contre 140 euros. * EURONEXT ENX.PA - KBC Securities relève son objectif de cours à 98 euros contre 89 euros. * GTT GTT.PA - Portzamparc relève son objectif de cours à 94,2 euros contre 92,9 euros. * BIC BICP.PA - Bryan Garnier abaisse son objectif de cours à 60 contre 65 euros. * SOLUTIONS 30 S30.PA - Kepler Cheuvreux relève son objectif de cours à 17,5 euros contre 15 euros. * VERIMATRIX VMX.PA - Portzamparc abaisse son objectif de cours à 2,68 euros contre 2,7 euros. * SMCP SMCP.PA - Kepler Cheuvreux abaisse son objectif de cours à 5 euros contre 6 euros. * NEXANS NEXS.PA - Kepler Cheuvreux relève son objectif de cours à 48 euros contre 39 euros. * INFOTEL ETOF.PA - Portzamparc relève son objectif de cours à 36,7 euros contre 35,1 euros. * COIL ALCOI.PA - Portzamparc relève son objectif de cours à 11,5 euros contre 10 euros. * MAISONS DU MONDE MDM.PA - Berenberg relève son objectif de cours à 15 euros contre 13 euros. * AKKA TECHNOLOGIES AKA.PA - Berenberg abaisse son objectif de cours à 52 euros contre 62 euros.

