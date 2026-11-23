Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés lundi à Paris.
* RENAULT RENA.PA - Kepler Cheuvreux relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver".
* FORVIA FRVIA.PA - Kepler Cheuvreux relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et son objectif de cours à 12 euros contre 10 euros.
* VALEO VLOF.PA - Kepler Cheuvreux relève sa recommandation à "conserver" contre "réduire"
* UBISOFT UBIP.PA - AlphaValue abaisse sa recommandation à "ajouter" contre "acheter".
* INTERPARFUMS IPAR.PA - Goldman Sachs abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter".
* VALLOUREC VLLP.PA - AlphaValue abaisse sa recommandation à "ajouter" contre "acheter" ; Bernstein abaisse son objectif de cours à 24 euros contre 28 euros.
* OPMOBILITY OPM.PA - Kepler Cheuvreux abaisse son objectif de cours à 13 euros contre 16 euros.
* STELLANTIS STLAM.PA - Kepler Cheuvreux abaisse son objectif de cours à 3,5 euros 4,5 euros.
* HERMES HRMS.PA - Bernstein abaisse son objectif de cours à 1.325 contre 1.480 euros.
(Rédaction de Gdansk)
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