LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

31 juillet (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés vendredi à Paris. * HERMES HRMS.PA - Citigroup abaisse l'objectif de cours à 740 euros contre 785 euros. Kepler Cheuvreux abaisse l'objectif de cours à 800 euros contre 820 euros. * AIR LIQUIDE AIRP.PA - Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 150 euros contre 145 euros. * DANONE DANO.PA - Citigroup abaisse l'objectif de cours à 74 euros contre 77 euros. Kepler Cheuvreux abaisse l'objectif de cours à 68 euros contre 70 euros. * CASINO CASP.PA - Barclays abaisse l'objectif de cours à 22 euros contre 27 euros. Bryan Garnier abaisse l'objectif de cours à 23 euros contre 26 euros. * AIRBUS AIR.PA - Barclays relève l'objectif de cours à 71 euros contre 69 euros. * EURONEXT ENX.PA - Credit Suisse relève l'objectif de cours à 104 euros contre 92 euros. Citigroup relève l'objectif de cours à 110 euros contre 107 euros. KBW relève l'objectif de cours à 93 euros contre 91 euros. Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 102 euros contre 95 euros. * SANOFI SASY.PA - JPMorgan relève l'objectif de cours à 106 euros contre 103 euros. * TOTAL TOTF.PA - Credit Suisse abaisse son objectif de cours à 41 euros contre 43 euros. Barclays relève l'objectif de cours à 40 euros contre 38 euros. * IPSEN IPN.PA - Jefferies relève l'objectif de cours à 89 euros contre 55 euros. Barclays relève l'objectif de cours à 84 euros contre 72 euros. * JCDECAUX JCDX.PA - Barclays abaisse l'objectif de cours à 13 euros contre 15 euros. Kepler Cheuvreux abaisse l'objectif de cours à 15,5 euros contre 16 euros. * ORANGE ORAN.PA - Credit Suisse abaisse son objectif de cours à 13,50 euros contre 14 euros. * VIVENDI VIV.PA - Credit Suisse relève l'objectif de cours à 27,5 euros contre 26,2 euros. Barclays abaisse son objectif de cours à 24,80 euros contre 25 euros. * SAINT-GOBAIN SGOB.PA - Jefferies relève l'objectif de cours à 29,70 euros contre 25,40 euros. * SUEZ SEVI.PA - Barclays relève l'objectif de cours à 11 euros contre 10,50 euros. * KORIAN KORI.PA - Portzamparc relève l'objectif de cours à 37 euros contre 36 euros. * TECHNIPFMC FTI.PA , FTI.N - ATB Capital Markets relève l'objectif de cours à 14,50 dollars contre 13,75 dollars. * SPIE SPIE.PA - JPMorgan relève l'objectif de cours à 16 euros contre 15 euros. * TARKETT TKTT.PA - Barclays relève l'objectif de cours à 14 euros contre 12 euros. Kepler Cheuvreux relève l'objectif de cours à 14 euros contre 12 euros. * AUREA AUER.PA - Portzamparc abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et abaisse l'objectif de cours à 5,04 euros contre 5,38 euros. * VERALLIA VRLA.PA - Barclays relève l'objectif de cours à 31 euros contre 26 euros. Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 33 euros contre 31 euros. * GTT GTT.PA - Kepler Cheuvreux relève l'objectif de cours à 57 euros contre 55 euros. * ASSYSTEM ASY.PA - Kepler Cheuvreux relève l'objectif de cours à 36 euros contre 35 euros. * BASSAC BASS.PA - Portzamparc relève l'objectif de cours à 55 euros contre 52,5 euros. * VETOQUINOL VETO.SA - Portzamparc relève l'objectif de cours à 75,6 euros contre 73 euros. * AKWEL AKW.PA - Portzamparc relève l'objectif de cours à 13,4 euros contre 12,9 euros. * 2CRSI 2CRSI.PA - Portzamparc abaisse son objectif de cours à 5 euros contre 6 euros. * MANITOU MANP.PA - PORTZAMPARC relève l'objectif de cours à 15,3 euros contre 15 euros.

