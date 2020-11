Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LE POINT sur les changements de recommandations à Paris Reuters • 24/11/2020 à 07:14









24 novembre (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mardi à Paris * KERING PRTP.PA - Credit Suisse relève son objectif de cours à 675 euros contre 605 euros. * LVMH LVMH.PA - Credit Suisse relève son objectif de cours à 520 euros contre 475 euros. * SMCP SMCP.PA - Goldman Sachs dégrade sa recommandation à "vendre" contre "neutre. * INNATE PHARMA IPH.PA - Evercore ISI reprend son suivi avec une recommandation à "surperformance" et un objectif de cours de 6 dollars. * VALEO VLOF.PA - Citigroup relève son objectif de cours à 35 euros contre 26 euros. (Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées VALEO Euronext Paris +1.94% INNATE PHARMA Euronext Paris +0.71% KERING Euronext Paris -0.60% LVMH Euronext Paris -0.01% SMCP Euronext Paris +3.88%

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.