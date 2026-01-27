 Aller au contenu principal
LE POINT sur les changements de recommandations à Paris
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 07:20

Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mardi à Paris.

* SANOFI SASY.PA - Citigroup entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "neutre" et un objectif de cours à 85 euros.

* APERAM APAM.AS - Jefferies relève son objectif de cours à 37 euros contre 33 euros.

* SAINT-GOBAIN SGOB.PA - Alphavalue abaisse son objectif de cours à 97,6 euros contre 109 euros.

* RENAULT RENA.PA - Alphavalue abaisse son objectif de cours à 44,8 euros contre 52,9 euros.

Valeurs associées

APERAM
35,520 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
RENAULT
32,180 EUR Euronext Paris -0,43%
SAINT-GOBAIN
83,860 EUR Euronext Paris +0,79%
SANOFI
79,880 EUR Euronext Paris +0,72%
