Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LE POINT sur la situation en France face au coronavirus Reuters • 02/03/2020 à 14:00









PARIS, 2 mars (Reuters) - Principaux développements concernant la propagation du nouveau coronavirus en France qui a contaminé 130 personnes, selon le décompte officiel dimanche à 16h00 (15h00 GMT) : IMPACT PLUS FORT QUE PRÉVU SUR L'ÉCONOMIE Le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré lundi que l'impact de l'épidémie de coronavirus sur la croissance de l'économie française serait "beaucoup plus significatif" que sa première estimation de 0,1 point de croissance en moins en 2020. L'OCDE a abaissé sa prévision de croissance mondiale en 2020 à 2,4%, contre 2,9% estimé en novembre, en raison de l'épidémie de coronavirus. La prévision pour la France est revue à 0,9% pour la France, contre 1,2% auparavant. LES FERMETURES D'ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES SE MULTIPLIENT Dans l'Oise, neuf communes sont concernées lundi par la fermeture de leurs établissements scolaires et périscolaires, du lundi 2 mars au samedi 14 mars 2020 inclus, a annoncé l'ARS (Agence régionale de santé) des Hauts-de-France. Cette mesure concerne 28.000 élèves et 2.300 personnels, 10 lycées, 11 collèges et 87 écoles. Le recteur de l'académie de Rennes, Emmanuel Ethis, a de son côté annoncé la fermeture par arrêté préfectoral de 10 écoles et 7 établissements du secondaire. "Ça correspond à peu près à 5.700 élèves qui sont restés chez eux aujourd'hui", a-t-il dit lors d'une conférence de presse. MACRON ANNULE DES DÉPLACEMENTS Le président de la République Emmanuel Macron a annulé des déplacements prévus cette semaine afin de mieux se consacrer à la gestion de la crise sanitaire liée au coronavirus, a annoncé lundi l'Elysée. Il a notamment annulé un déplacement dans le Gers, qui figurait à son agenda mercredi, et sa participation la veille au dîner annuel du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif). DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS ANNULÉS, LE LOUVRE FERMÉ Le Salon du livre qui devait se tenir à Paris du 20 au 23 mars a été annulé en raison des mesures de restriction prises par le gouvernement pour endiguer la propagation du coronavirus en France, a annoncé lundi le syndicat national de l'édition. Le Louvre à Paris était fermé lundi pour une deuxième journée consécutive, a indiqué le musée sur son site internet. (Bureau de Paris, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.