Le PM ukrainien maintenu malgré un enregistrement embarrassant

(Actualisé avec maintien en poste) KIEV, 17 janvier (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelenski a accordé vendredi une nouvelle "chance" à son Premier ministre Oleksiy Honcharuk, qui avait présenté sa démission après la diffusion d'un enregistrement embarrassant pour lui. Le chef de l'Etat en a informé le chef du gouvernement lors d'un rendez-vous en tête à tête rendu public par le biais d'une vidéo diffusée vendredi soir, sur laquelle on voit les deux hommes assis à un bureau. "J'ai décidé de vous donner une chance (...) et une chance pour votre gouvernement", déclare Volodimir Zelenski durant cet entretien au cours duquel Oleksiy Honcharuk reste la plupart du temps silencieux. Affirmant que lui-même et le peuple ukrainien ont accordé leur confiance à Oleksiy Honcharuk, le président invite cependant le chef du gouvernement à remplir certaines missions, notamment en se séparant des ministres qui n'obtiennent pas de résultats. "Vous n'avez pas encore remboursé ce prêt à la société", dit Volodimir Zelenski. Oleksiy Honcharuk avait auparavant remis sa démission, tout en entretenant le doute sur la réalité de son départ. L'enregistrement à l'origine de la crise semble provenir d'une réunion qui s'est tenue le mois dernier entre le chef du gouvernement, son ministre des Finances et des représentants de la Banque nationale d'Ukraine. Il prête à Oleksiy Honcharuk des propos critiques sur les capacités de Volodimir Zelenski, ancien comédien élu en avril dernier, à comprendre les sujets économiques. Oleksiy Honcharuk a affirmé vendredi que cet enregistrement avait été falsifié et monté à partir de fragments de propos tenus lors de différentes réunions gouvernementales. "Son contenu crée artificiellement l'impression que mon équipe et moi-même ne respectons pas le président, qui est notre dirigeant politique. Ce n'est pas vrai", a-t-il dit dans une déclaration publiée sur Facebook, dans laquelle il rend un hommage appuyé à Volodimir Zelenski, "un modèle d'ouverture et de décence". "Cependant, et afin de balayer le moindre doute sur notre respect et notre confiance envers le président, j'ai écrit une lettre de démission et l'ai remise au président", ajoute-t-il. A un journaliste de l'agence Reuters lui demandant s'il avait réellement l'intention de démissionner, Oleksiy Honcharuk avait toutefois conseillé de "ne pas tirer de conclusions hâtives". (Pavel Polityuk et Matthias Williams version française Henri-Pierre André et Bertrand Boucey, édité par Nicolas Delame et Simopn Carraud)

