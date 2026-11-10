Le plongeon spectaculaire du pétrole soutient la reprise des marchés

La victoire démocrate aux élections de mi-mandat et les déclarations de Donald Trump écartant de nouvelles frappes contre l'Iran ont contribué à faire refluer les cours pétroliers, libérant un appétit pour le risque que les marchés actions ont immédiatement capté.

Sur une semaine, l'or noir chute de plus de 10% et touche un plancher depuis le début du mois de septembre. Mardi matin, le baril de Brent se négociait 90,70 USD. Il était monté à 117 USD le 26 octobre, avant d'entamer une sévère décrue à compter du 2 novembre.

Donald Trump a déclaré lundi qu'il n'envisageait pas d'ordonner de nouvelles frappes militaires contre l'Iran. Cette annonce a suffi à dégonfler la prime de risque géopolitique accumulée depuis le début du conflit. Le WTI suit le même mouvement et revient à 85 USD. Les deux contrats évoluent désormais à leurs niveaux les plus faibles depuis la fin de l'été. Le recul du brut est immédiatement lu par les marchés comme un signal désinflationniste bienvenu, à quelques heures de la publication des chiffres de l'inflation américaine.

Le contexte géopolitique reste néanmoins sous tension, comme en témoigne la réorganisation logistique en cours autour du détroit d'Ormuz. ADNOC Gas étudie des routes alternatives pour acheminer son gaz à ses clients car les perturbations dans le détroit continuent d'affecter les exportations. Paradoxalement, le trafic de GNL dans ce même détroit a atteint en octobre son plus haut niveau depuis le début de la guerre, avec 31 méthaniers qui ont transité par la voie maritime le mois dernier.

Grosses divergences transatlantiques sur le gaz naturel

Le gaz naturel américain a pris le contre-pied du pétrole et bondit de 13% en une semaine, à 3,23 USD/MMBtu, porté par des prévisions de températures plus froides fin novembre et par une demande record des terminaux GNL. Le TTF européen évolue en sens inverse et plonge de 13,6% à 81,95 EUR/MWh, grâce à la détente sur le risque iranien. La divergence entre le gaz américain et le gaz européen illustre deux logiques distinctes : outre-Atlantique, c'est la demande intérieure et l'export GNL qui tirent les prix. En Europe, c'est la prime de risque géopolitique qui se dégonfle.