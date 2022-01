Le plongeon de Wall Street coule les Bourses européennes

(Crédits photo : Euronext - )

(AOF) - Les marchés actions européens reculent dans le sillage de Wall Street, qui s'est violemment retourné à la baisse en seconde partie de séance hier. Après avoir acheté les baisses en 2021, les investisseurs semblent désormais profiter du moindre rebond pour s'alléger dans le contexte de la prochaine hausse des taux de la Fed. Quatre hausses sont désormais attendues en 2022, dont une dès mars. La chute de Netflix en raison d'une publication décevante a rajouté à la morosité ambiante. Vers 12 heures, le CAC 40 perd 1,18% à 7 109,34 points et l'EuroStoxx50 cède 1,05% à 4 254,63 points.

En Europe, Siemens Energy dégringole de 13,3% à la bourse de Francfort, à 19,89 euros par action, et se classe dernier du Dax. Le groupe paye les frais de l'abaissement de ses prévisions pour son exercice décalé 2022 suite aux problèmes approvisionnement de sa filiale Gamesa. Le géant allemand des énergies table ainsi désormais sur un repli organique de ses revenus de 2% à 3%, contre une précédente estimation de -1% à -3%. La marge d'EBITA ajustée (avant éléments spéciaux) est elle aussi revue à la baisse et devrait être comprise entre 2% et 4% (contre 3% à 5% précédemment).

A Paris, Stellantis figure parmi les plus fortes baisses du CAC 40, avec un repli de 3,08 % à 18,206 euros l'action, alors que Dongfeng Motor s'est de nouveau allégé. Le groupe chinois a cédé 40 millions d'actions du constructeur franco-italo-américain, soit 1,28 % du capital, pour 732 millions d'euros. L'opération a été réalisée au prix de 18,30 euros par action, laissant apparaître une décote de 2,6% par rapport au cours de clôture de jeudi de Stellantis (18,784 euros).

GL Events se positionne parmi les plus fortes hausses du SRD vendredi, avec une hausse de 4,62% à 17,68 euros par action. Hier soir, le spécialiste de l'évènementiel a publié un chiffre d'affaires 2021 meilleur qu'attendu, en croissance 54,6% à 741,2 millions d'euros. Midcap Partners, qui anticipait pour sa part 722 millions, a particulièrement apprécié ces données au vu du contexte. A lui tout seul, le quatrième trimestre a représenté plus de 40% de l'activité, soit 303,4 millions d'euros, pour une multiplication par 2,7.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice des indicateurs avancés en décembre est attendu aux Etats-Unis à 16h.

Vers 12h00, l'euro gagne 0,22% à 1,1338 dollar.