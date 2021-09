Le platine à contre-courant

(AOF) - Cette semaine, le platine a cédé 5% à 973,6 dollars l'once, portant à 10% son repli depuis le début de l'année. Ce métal blanc est l'une des très rares matières premières à ne pas bénéficier de l'appétit des investisseurs pour les actifs à risque dans un contexte de reprise économique mondiale. Le platine est une victime collatérale de la pénurie de puces pour semi-conducteurs. Cette crise pèse sur la production automobile mondiale et donc, sur la demande de platine pour les pots catalyseurs qui équipent les voitures.

