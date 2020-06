Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le plan US sur les drones défie l'accord de non-prolifération, prévient Moscou Reuters • 15/06/2020 à 13:16









MOSCOU, 15 juin (Reuters) - Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré lundi que le projet des Etats-Unis visant à lever les restrictions sur la vente de drones infligerait un coup sévère à l'accord de non-prolifération de 1987 encadrant l'exportation de la technologie des missiles (RCTM), a rapporté l'agence de presse RIA. L'administration Trump prévoit de revenir sur un accord signé à la fin de la Guerre Froide entre 34 nations afin de permettre à l'industrie américaine de vendre plus de drones à plus de nations, ont déclaré vendredi à Reuters des sources proches du dossier. Un tel changement pourrait permettre la vente de drones américains à des gouvernements soumis actuellement à une interdiction d'achat sous le Régime de contrôle de la technologie des missiles (MTCR), parmi lesquels la Jordanie et les Émirats arabes unis. (Tom Balmforth et Gabrielle Tétrault-Farber, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.