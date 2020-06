Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le plan de soutien du gouvernement Merkel pourrait ajouter 1,3 point au PIB allemand - DIW Reuters • 11/06/2020 à 11:17









BERLIN, 11 juin (Reuters) - Le projet de plan de relance du gouvernement allemand, chiffré à 130 milliards d'euros, pourrait ajouter 1,3 point au produit intérieur brut cette année et en 2021, estime jeudi l'institut DIW. En raison du choc provoqué par la pandémie de coronavirus, l'institut prévoit à ce stade une contraction de 9,4% de l'économie allemande cette année avant une reprise de 3% l'année prochaine - à condition que l'épidémie soit durablement maîtrisée. Mais ses prévisionnistes estiment que si le plan de soutien préparé par le gouvernement d'Angela Merkel est mis en oeuvre tel qu'annoncé, la contraction du PIB allemand ne sera plus que de 8,1% cette année et la reprise en 2021 atteindra 4,3%. Le porte-parole du gouvernement a annoncé en début de semaine que de larges pans de ce plan, fruit d'un laborieux compromis entre le camp conservateur de la chancelière et ses alliés du Parti social-démocrate au sein de la Grande coalition, devraient être validés via un conseil des ministres extraordinaire ce vendredi. Il pourrait ensuite être adopté par le Parlement lors de sessions extraordinaires du Bundestag et du Bundesrat le 29 juin. Le plan inclut notamment un abaissement temporaire de la TVA, le versement d'une allocation exceptionnelle de 300 euros par enfant ainsi qu'un doublement de la prime à l'achat de voitures électriques. (Michelle Martin version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.