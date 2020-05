Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le plan de relance de l'UE prêt dans quelques semaines-Gentiloni Reuters • 06/05/2020 à 13:09









BRUXELLES, 6 mai (Reuters) - La Commission européenne va mettre au point dans les prochaines semaines le plan de financement de la relance de l'économie de la région, affectée par l'épidémie de nouveau coronavirus, a déclaré mercredi le commissaire à l'Economie, Paolo Gentiloni. Il a aussi exprimé sa confiance dans le fait que ce plan serait approuvé en juin par les chefs d'Etat et de gouvernement des 27 pays de l'Union européenne. Ce plan consistera en un mélange de transferts et de prêts de long terme, a précisé Paolo Gentiloni au cours d'une conférence de presse. La Commission va aussi présenter vendredi aux ministres des Finances de la zone euro les critères d'éligibilité pour recourir à la ligne de crédit spéciale du Mécanisme européen de stabilité (MES) face à la crise provoquée par le nouveau coronavirus, a dit Paolo Gentiloni, soulignant que tous les pays de la zone euro pourraient solliciter cet argent. (Jan Strupczewski version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

