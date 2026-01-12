Le plan de plafonnement des taux d'intérêt des cartes de crédit de Trump ébranle les investisseurs et fait chuter les valeurs financières

Les valeurs financières américaines et les prêteurs cotés au Royaume-Uni ont chuté lundi et pesé sur les indices mondiaux, l'appel du président Donald Trump à plafonner pendant un an les taux d'intérêt des cartes de crédit menaçant une source de revenus essentielle pour l'industrie.

Cette décision a amplifié les inquiétudes concernant le secteur, les investisseurs étant déjà confrontés à l'incertitude des taux d'intérêt, et risque d'émousser les bénéfices potentiels d'un mouvement en faveur des valeurs de valeur .

Vendredi, M. Trump a demandé que le taux d'intérêt des cartes de crédit soit plafonné à 10 % à partir du 20 janvier, sans donner de détails sur la manière dont il comptait obliger les entreprises à se conformer à cette mesure.

Les actions de JPMorgan Chase JPM.N et de Bank of America

BAC.N , les deux principaux prêteurs américains, ont chuté de 2,5 % et de 2,4 %, respectivement, dans les échanges avant bourse. Citigroup C.N a chuté de 4,1 %, tandis que Wells Fargo

WFC.N a reculé de 2,2 %.

"Ce plafonnement des taux ne s'attaquerait pas à la racine du problème et pourrait pousser les consommateurs à s'endetter davantage. Il pourrait pousser davantage d'emprunts hors des banques vers d'autres prêts non garantis tels que les prêteurs sur gages et d'autres prêteurs à la consommation non bancaires", a écrit Vivek Juneja, analyste chez J.P. Morgan, dans une note.

Les actions de la banque britannique Barclays BARC.L ont atteint leur plus bas niveau depuis près d'un mois et étaient en baisse de 2,7 %. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,1%.

Les activités américaines de cartes de crédit représentent environ 11 % des bénéfices de Barclays, a déclaré Matt Britzman, analyste principal des actions chez Hargreaves Lansdown.

RISQUES POUR L'ACCÈS AU CRÉDIT

Le prêteur de cartes de crédit American Express AXP.N a chuté de 4,3 %, tandis que les processeurs de paiement Visa

V.N et Mastercard MA.N ont glissé de 2 % chacun.

Cependant, certains analystes ont déclaré que l'imposition d'une limite sur les taux nécessiterait une législation et pourrait dépasser l'autorité présidentielle.

"Il n'y a pas d'autorité exécutive pour mettre cela en œuvre, et nous voyons cela comme probablement mort à l'arrivée au Congrès ou au Sénat", ont écrit les analystes de Jefferies dans une note.

Les actions des sociétés de crédit à la consommation telles que Synchrony Financial SYF.N , Bread Financial BFH.N et Capital One COF.N ont chuté de 10 à 11 %.

La réduction prévue pourrait également conduire les prêteurs à réduire les crédits accordés aux emprunteurs financièrement vulnérables.

"Lorsque les entreprises ne peuvent pas évaluer correctement le risque, elles se contentent de réduire les lignes de crédit ou de couper complètement l'accès au crédit. Les entreprises qui achètent maintenant et paient plus tard et les prêteurs sur salaire pourraient adorer cette proposition", a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.

Les actions du prêteur BNPL Affirm AFRM.O ont augmenté de 5 %, tandis que Block XYZ.N , propriétaire d'Afterpay, a progressé de 2,1 %.

LES INVESTISSEURS ATTENDENT LA RÉPONSE DE L'INDUSTRIE

Les investisseurs examineront de près les commentaires des dirigeants des banques, alors que le secteur entame cette semaine la saison des résultats du quatrième trimestre.

JPMorgan devrait publier ses résultats mardi, suivi par Bank of America, Citigroup et Wells Fargo plus tard dans la semaine.

Un taux d'intérêt de 10 % est bien inférieur au taux moyen national des cartes de crédit, qui est de 21 %, a fait remarquer M. Juneja, citant les données du troisième trimestre de la Réserve fédérale.

Les cartes de crédit sont généralement considérées comme l'une des formes de crédit les plus coûteuses. Les prêteurs citent souvent leur nature non garantie, sans collatéral, comme l'une des principales raisons des taux élevés, car ils courent un plus grand risque en cas de défaillance de l'emprunteur.

Les précédentes tentatives fédérales visant à plafonner les taux des cartes de crédit n'ont pas abouti.