Le nouveau plan stratégique du groupe suisse est accueilli positivement par Jefferies tandis qu'AlphaValue estime que la cible de marge était déjà attendue et voit peu de raisons pour que l'action monte.

SGS a dévoilé mercredi son plan pour 2030 lors de sa journée investisseurs à Berlin. Le groupe vise une hausse de ses ventes de 5 à 7% par an hors acquisitions, avec 1 à 2 points de croissance de plus grâce aux rachats. Il veut porter sa marge opérationnelle ajustée à au moins 17% en 2030.

SGS table sur au moins 750 millions de francs suisses de ventes dans la confiance numérique, qui comprend la cybersécurité, et sur environ 1,5 milliard de francs suisses dans les services liés à la durabilité.

Bureau Veritas pourrait creuser l'écart avec SGS selon AlphaValue

Dans sa première réaction, publiée avant les présentations à Berlin, Jefferies a jugé les objectifs "rassurants", et indiqué attendre "davantage de détails" dans la journée. SGS reprend la fourchette de croissance de son précédent plan, dont le haut dépasse les 5 à 6% attendus par Jefferies et le marché. La cible de marge de 17% se compare aux 16,1% attendus par les analystes pour 2026.

AlphaValue souligne que SGS est plus exposé aux activités liées aux matières premières que son concurrent français Bureau Veritas. Selon le bureau d'études, cela explique en partie pourquoi les ventes de SGS ont jusqu'ici progressé un peu moins vite. "Toutefois, après le recentrage des activités de Bureau Veritas, nous pensons que cet écart va se creuser", écrit AlphaValue dans sa note d'analyse du jour.

Jefferies conseille de conserver l'action, avec un objectif de 100 francs suisses, soit environ 2% sous le cours de clôture de la veille. De son côté, AlphaValue réitère sa prudence sur le titre.

Peu avant midi, l'action SGS progressait de 0,39%, à 102,30 francs suisses