Le placement réussi d'obligations AT1 est un signe "de confiance en UBS", selon son patron

Le géant bancaire suisse UBS placé avec succès des obligations dites AT1 malgré les secousses sur ce marché en mars durant le sauvetage de Credit Suisse, son patron disant jeudi y voir un signe de "confiance" dans la banque.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

"C'est un témoignage de confiance pas seulement pour UBS, mais aussi pour le système financier suisse", a déclaré jeudi Sergio Ermotti lors d'un forum organisé par l'agence Bloomberg.

En mars, la banque Credit Suisse s'était trouvée au bord de la faillite et les autorités suisses s'étaient réunies dans l'urgence pour imposer son rachat par UBS. Pour faciliter ce rachat, la Finma, l'autorité de surveillance des marchés en Suisse, avait ramené à zéro la valeur des obligations AT1 de Credit Suisse, dont le montant était de 16 milliards de francs suisses (16,6 milliards d'euros à taux actuels).

Ces obligations sont des instruments complexes créés dans le sillage de la crise financière de 2008 qui entrent dans le calcul des fonds propres d'une banque. Ils sont essentiellement détenus par des investisseurs professionnels.

Cette décision de la Finma avait provoqué la stupeur des investisseurs, les porteurs d'obligations arrivant normalement en priorité dans l'ordre de remboursement en cas de faillite, devant les actionnaires. De nombreux investisseurs ont depuis saisi la justice.

Mais cette mesure exceptionnelle de la Finma avait aussi fait craindre que les investisseurs ne se méfient des banques suisses à l'avenir lors d'émissions de ce type d'emprunts.

Dans un communiqué, UBS a annoncé que la banque a levé 3,5 milliards de dollars (3,2 milliards d'euros) lors de ce placement d'obligations AT1.

La demande a cependant été beaucoup plus élevée, a rapporté l'agence Bloomberg. La demande s'est chiffrée à 36 milliards de dollars, soit plus de 10 fois le montant visé par UBS, selon Bloomberg, qui cite des sources informées du dossier sans les nommer.

Mardi, UBS a publié une perte trimestrielle plus lourde que prévu de 785 millions de dollars (732 millions d'euros) en raison des dépenses d'intégration mais a néanmoins rassuré les marchés sur la reprise en main de son ex-rivale.

Dans les mois précédant sa chute, Credit Suisse avait essuyé des retraits massifs d'argent, mais UBS est parvenu à stabiliser les sorties de fonds et même à les faire repasser en terrain positif "pour la première fois depuis un an et demi", a insisté le géant bancaire.