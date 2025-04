Le pire de la panique est passé, mais l’incertitude demeure information fournie par Les sélections de Roland LASKINE • 11/04/2025 à 14:06









Quelle stratégie adopter après la volte-face des Etats-Unis sur la guerre commerciale ? Cette semaine, nous avons assisté à un coup de théâtre jamais vu de mémoire de boursier : un bond de 12,16% de l'indice Nasdaq Composite au cours de la seule journée de mercredi à Wall Street et de 9,5% pour le S&P 500. Le lendemain toutes les places boursières européennes rebondissaient de 4% en moyenne. Ce « mini krach à la hausse » a été largement commenté. Rappelons simplement que les Etats-Unis ont décidé de se contenter, pendant trois mois, de n'imposer que des tarifs uniformes de 10% à la plupart de leurs partenaires commerciaux, loin des 20 à 25% initialement annoncés pour l'Union Européenne. Seule la Chine reste pénalisée avec des surtaxes portées à 125%, puis à 145% en représaille à la volonté de Pékin d'engager un bras de fer avec l'Amérique. On comprend que ces annonces qui marquent le retour à la raison de Donald Trump réjouissent le marché. Ce jeudi, l'UE a déjà déclaré son intention de suspendre toutes ses mesures de rétorsion. Même chose pour les ministres de l'économie d'ASEAN, le bloc régional regroupant les dix principaux pays d'Asie du Sud-Est. En Bourse, tout le monde a compris que le président nouvellement élu a dû s'incliner face au risque de voir l'inflation repartir à la hausse et l'entrée des Etats-Unis dans une récession de grande ampleur. L'argument choc qui a fait reculer Donald Trump, c'est bien évidemment la hausse surprise des taux d'intérêt sur les Treasury Bonds à 10 ans qui s'étaient envolés en direction des 4,5% en raison des risques de fragilisation de la situation financière des Etats-Unis. En plus de ce retour au calme, les investisseurs ont été rassurés ce jeudi par la publication d'un indice d'inflation en repli à 2,4% en mars aux Etats-Unis, contre 2,5% attendus. Tout semble indiquer que le pire de la panique boursière est derrière nous. La reculade de Donald Trump a marqué un coup d'arrêt à la dégradation incessante de la tendance à Wall Street depuis sa prise de fonction le 20 janvier dernier. En Europe, les actions avaient dans un premier temps bénéficié d'une redirection des flux d'investissement sur le Vieux continent, mais de ce côté-ci de l'Atlantique les marchés ont eux aussi fini par flancher. Le fait que le monde découvre qu'il existe enfin des forces de rappel capables de canaliser l'ardeur et le comportement totalement imprévisible de Donald Trump représente un immense espoir pour tous les investisseurs. Cette volte-face ouvre la porte à un redressement progressif de la tendance boursière, mais il n'y a pas de quoi faire des sauts de cabri. Il faudra en effet du temps pour que la confiance revienne de nouveau en Bourse. La correction boursière à laquelle nous avons assisté au cours de ces derniers mois ne correspond pas à un simple ajustement des cours destiné à corriger les excès des hausses précédentes. Elle répond à de vraies inquiétudes, concernant notre entrée dans un monde plus inflationniste qu'auparavant et en moindre croissance en raison du ralentissement probable du commerce mondial. Cette situation ne peut que retarder les perspectives de baisse des taux d'intérêt. Or, sans détente réelle des rendements obligataires, les chances de voir les actions renouer avec des niveaux de valorisation plus élevés paraissent compromises. La guerre commerciale totale que les Etats-Unis comptent mener contre la Chine n'est également pas neutre. Elle risque de conduire à une désorganisation complète de la chaîne d'approvisionnement mondiale, avec des conséquences importantes, comme on a pu s'en rendre compte au moment de la crise du Covid. Quelle stratégie adopter après la volte-face des Etats-Unis sur la guerre commerciale ? En partant de l'idée simple que la trêve décrétée par Donald Trump éloigne pour un certain temps la menace de voir l'économie américaine basculer dans la récession, il n'est pas déraisonnable de vouloir progressivement revenir à l'achat. Comme le montrent les graphiques ci-dessus, la stratégie de grande prudence que nous avons observée au cours de ces dernières semaines a porté ses fruits. Sur les trente dernières séances de forte baisse, nos portefeuilles ont bien résisté avec un repli limité à 1,8% en moyenne sur le Défensif et la sélection d'ETF Monde, comparé à une chute de 10,27% de l'indice CAC 40 sur la même période. Seul l'Offensif, dont les prises de positions sont par définition plus agressives, affiche un repli plus prononcé de 4,4% sur un mois. Notre stratégie s'est révélée payante, mais avec un niveau de liquidités supérieur à 50% du montant des portefeuilles, nous prenons le risque de rester à quai en cas de rebond durable des marchés. Compte tenu d'un certain manque de visibilité, à la fois sur l'évolution de la croissance mondiale et sur les risques de retournement toujours possibles de la part de Donald Trump, nous préférons éviter de procéder à des choix sectoriels trop prononcés. Cela a jusqu'à présent été le cas, avec une préférence marquée pour le secteur du luxe et celui des produits de grande consommation dans le portefeuille Défensif, ou pour les valeurs technologiques dans l'Offensif. La reconstitution de nos positions dans les portefeuilles sera très progressive en ciblant des valeurs diversifiées afin d'éviter d'être pris à contre-pied par la hausse de la volatilité susceptible de frapper dans toutes les directions. En plus des valeurs financières, du luxe, de l'aéronautique, de l'industrie de la défense ou les financières (banques et assurances) sur lesquelles nous sommes déjà très présents, l'objectif sera d'ouvrir les portefeuilles à des activités peu représentées dans nos portefeuilles, comme l'agroalimentaire, les services, les « utilities », la pharmacie ou l'énergie. Dans la sélection Monde, constituée d'ETF éligibles au PEA, le même principe diversification sera appliqué, avec un retour gradué sur les actions américaines, notamment celles cotées sur le Nasdaq, dont nous sommes presque totalement sortis. Les positions sur l'Europe pourraient être également renforcées sur les trackers Amundi Eurostoxx 50 et CAC 40. Nous pensons aussi reprendre position sur un ETF de la zone Pacifique dans son ensemble, plutôt que sur un produit exclusivement centré sur la Chine, comme l'Amundi PEA MSI China. Ce tracker que nous détenons heureusement en faible proportion et qui est loin de nous donner satisfaction (-16,3% sur cette ligne depuis le 21 février 2025). Bonne lecture et bon week-end à tous, Roland Laskine

