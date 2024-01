Le piratage du compte X de la SEC propulse le Bitcoin à près de 48 000 dollars

(AOF) - Le cours du bitcoin a fortement progressé hier soir pour atteindre près de 48000 dollars après la parution d’un faux message par le compte X de la SEC annonçant le lancement d’un ETF Bitcoin aux Etats-Unis. Une telle décision est anticipée depuis de nombreux mois et la SEC doit se prononcer sur ce point aujourd’hui. "Le compte twitter de la SEC a été compromis et un tweet non autorisé a été posté. La SEC n'a pas approuvé la cotation et la négociation de produits négociés en bourse de Bitcoins au comptant", a indiqué le président du gendarme de la Bourse américaine, Gary Gensler.

Aujourd'hui, le Bitcoin est retombé à un peu plus de 45700 dollars.