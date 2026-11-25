Le PIF saoudien chercherait à céder 25 % de ses parts dans Newcastle United, selon le Financial Times

Le fonds souverain saoudien PIF cherche à céder une participation pouvant aller jusqu'à 25 % dans Newcastle United afin de soutenir les investissements dans les infrastructures du club de Premier League, a rapporté mercredi le Financial Times.

Le Fonds d'investissement public a mandaté JPMorgan pour gérer la vente d'une participation minoritaire dans le club, précise l'article, citant deux sources proches du dossier.

Selon l'article, dans le cadre de ce projet, les investisseurs achèteraient de nouvelles actions émises par le club plutôt que des actions existantes détenues par le PIF et les actionnaires minoritaires.

JPMorgan n’a pas souhaité faire de commentaire. Le PIF et Newcastle United n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Plus tôt cette année, Reuters avait rapporté que le PIF était en pourparlers avec des investisseurs en vue de la prise d'une participation minoritaire dans Newcastle United, dans le cadre de ses projets de levée de fonds pour le stade du club.

Un groupe d’investissement dirigé par le PIF a racheté le club en 2021.

Newcastle a connu le succès lors de ses premières saisons sous la houlette des propriétaires saoudiens, se qualifiant à deux reprises pour la Ligue des champions et remportant la Coupe de la Ligue l’année dernière .