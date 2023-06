Le pic de la demande de pétrole prévu d'ici la fin de la décennie (AIE)

(AOF) - " Le passage à une économie fondée sur les énergies propres s'accélère, avec un pic de la demande mondiale de pétrole en vue avant la fin de cette décennie, grâce aux progrès des véhicules électriques, de l'efficacité énergétique et d'autres technologies ", a déclaré le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol.

Dans ses projection à moyen terme, l'organisation internationale prévoit que, sur la base des politiques gouvernementales actuelles et des tendances du marché, la demande mondiale de pétrole augmentera de 6 % entre 2022 et 2028 pour atteindre 105,7 millions de barils par jour, soutenue par une forte demande dans les secteurs de la pétrochimie et de l'aviation.

L'AIE souligne que malgré cette augmentation cumulée, la croissance annuelle de la demande devrait passer de 2,4 millions de barils par jour cette année à seulement 0,4 million de barils par jour en 2028, ce qui laisse entrevoir un pic de la demande.

En particulier, l'utilisation du pétrole pour les carburants de transport devrait diminuer après 2026, car le développement des véhicules électriques, la croissance des biocarburants et une amélioration de l'économie de carburant réduisent la consommation.