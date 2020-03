Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le PIB italien pourrait baisser de 6% en 2020, selon Confindustria Reuters • 31/03/2020 à 12:45









MILAN, 31 mars (Reuters) - L'épidémie de coronavirus pourrait entraîner une baisse de 6% du produit intérieur brut (PIB) italien en 2020, estime Confindustria, la Confédération générale de l'industrie italienne. L'activité de la troisième économie de la zone euro devrait toutefois se redresser légèrement en 2021, avec une hausse de 3,2%, prévoit-elle. En raison du recul de la croissance et la forte augmentation des dépenses publiques destinée à alléger les conséquences économiques de la crise, poursuit l'organisation patronale, le déficit public devrait atteindre 5% du PIB en 2020. Sans hausse de la taxe sur la valeur ajoutée ni augmentation des impôts indirects, il devrait d'après elle revenir à 3,2% du PIB en 2021. Le ratio dette-PIB devrait quant à lui atteindre 147,2% en 2020 avant de retomber à 144,7% l'année suivante, ajoute la confédération. (Alessia Pé, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

