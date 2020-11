Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le PIB du Royaume-Uni a rebondi de 15,5% au T3 par rapport au T2 Reuters • 12/11/2020 à 08:25









12 novembre (Reuters) - Le Royaume-Uni a connu un rebond moins fort que prévu de son activité économique au troisième trimestre après un trimestre précédent marqué par un confinement imposé pour tenter d'endiguer la pandémie de coronavirus. Selon des données préliminaires, le produit intérieur brut (PIB) a rebondi sur les trois mois à fin septembre de 15,5% par rapport au deuxième trimestre lors duquel il s'était contracté de 19,8%. En rythme annuel, le PIB britannique s'est contracté de 9,6% au troisième trimestre. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un rebond du PIB de 15,8% en rythme séquentiel et une contraction de 9,4% en rythme annuel. (Blandine Hénault pour la version française)

