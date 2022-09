Le PIB de la Russie retrouvera son niveau d'avant-guerre vers 2030

(AOF) - « L'économie russe ne devrait retrouver son niveau de production d'avant-guerre que vers 2030 », selon Scor. À la fin de 2023, le PIB sera inférieur d'environ 8% au niveau de production de 2021, ce qui est moins grave que ce que l’agence de notation avait prévu, "mais constitue néanmoins un contraste frappant avec la croissance des autres pays du G20".

La guerre en Ukraine et l'intensification des sanctions exacerbent les déficiences économiques de longue date de la Russie : elles accélèrent les sorties de capitaux de l'économie et elles freinent la croissance de la productivité en limitant l'accès aux technologies occidentales. De plus, elles accélèrent les tendances démographiques défavorables, notamment la diminution de la population en âge de travailler.