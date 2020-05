Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le PIB de la France pourrait se contracter de 20% au T2, selon l'Insee Reuters • 27/05/2020 à 11:02









(Actualisé tout du long avec précisions, détails) PARIS, 27 mai (Reuters) - L'économie française, qui commence à reprendre son souffle après deux mois au ralenti, pourrait se contracter de 20% au deuxième trimestre, selon une estimation publiée mercredi par l'Insee. La chute du produit intérieur brut (PIB) de la France anticipée pour avril-juin s'accentuerait nettement après la contraction de 5,8% du premier trimestre, marqué par seulement deux semaines de confinement. Avec ce plongeon "vertigineux" attendu au deuxième trimestre, le PIB de la France devrait reculer de 8% sur l'ensemble de l'année 2020 dans l'hypothèse d'un retour intégral à la normale dès juillet, que l'Insee juge "peu réaliste". "Comme l'arrêt à été très brutal (...) il faut nous attendre à des chiffres de récession très dégradés (...) pour 2020", a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, sur Radio classique. Depuis l'allègement du confinement lancé le 11 mai, l'activité économique en France s'avère inférieure de 21% à son niveau normal alors qu'elle était jusque là amputée d'environ un tiers, selon l'Insee. "Il y a une reprise réelle mais progressive", a souligné Bruno Le Maire, faisant écho à l'Insee qui décrit "une reprise assez nette bien qu'encore partielle" et "un rebond ponctuellement bien plus vif" de la consommation des ménages. Avec la réouverture de nombreux commerces, la consommation des ménages ne s'est établie que 6% en dessous de la normale lors de la première semaine de déconfinement (contre -32% estimé début mai). Une partie de ce rebond étant ponctuelle et alimentée par des achats qui avaient été reportés, l'Insee ne préjuge pas de l'évolution de la consommation au cours des prochaines semaines. D'autant plus que son enquête de conjoncture mensuelle publiée en parallèle met en évidence une légère accentuation de la dégradation de la confiance des ménages en mai. L'opinion des ménages sur le niveau de vie futur s'établit à un plus bas depuis le début de cette série statistique en 1972, tandis que leurs craintes concernant le chômage reviennent à des niveaux sans précédent depuis la crise financière de 2008-2009. L'enquête de conjoncture auprès des entreprises montre quant à elle un léger redressement du climat des affaires lors du mois écoulé, qui se maintient cependant à un niveau très bas. (Leigh Thomas, avec Myriam Rivet, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.