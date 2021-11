Le PIB de l'OCDE retrouve son niveau d'avant la pandémie

(AOF) - Le produit intérieur brut (PIB) de la zone OCDE a dépassé pour la première fois son niveau d'avant la pandémie au troisième trimestre 2021, malgré une croissance plus lente qu'au deuxième trimestre. Le PIB de la zone OCDE a augmenté de 0,5% entre le quatrième trimestre 2019 et le troisième trimestre 2021 selon des estimations provisoires, porté par les bonnes performances des États-Unis, de la Corée, d'Israël et de certains pays européens.

Cependant, la croissance du PIB de la zone OCDE en glissement trimestriel a ralenti à 0,9 % au troisième trimestre 2021, contre 1,7 % au deuxième trimestre.