Le PIB de l'OCDE a progressé de 0,3% au deuxième trimestre 2022

(AOF) - Au deuxième trimestre 2022, le produit intérieur brut (PIB) de l'OCDE a progressé de 0,3% en glissement trimestriel selon les estimations provisoires, soit une croissance égale à celle du trimestre précédent. Dans le G7, la croissance du PIB en glissement trimestriel a légèrement augmenté au deuxième trimestre 2022, de 0,2%, alors qu'elle était nulle au premier trimestre 2022.

Ce résultat reflète une situation mitigée, souligne l'OCDE. D'une part, la croissance du PIB a été négative aux États-Unis et au Royaume-Uni (moins 0,1% chacun), et la croissance du PIB en Allemagne a fortement ralenti (0,1% contre 0,8% au trimestre précédent).

En revanche, la croissance est devenue positive au Japon et en France (0,5%) et s'est accélérée en Italie (1,0%) et au Canada (1,1%).