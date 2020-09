Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le PIB britannique s'effondre de presque 20% au T2 Reuters • 30/09/2020 à 11:23









* Le PIB trimestriel révisé à -19,8% contre une chute de 20,4% initialement annoncée * Plus forte contraction observée depuis 1955 * Le taux d'épargne des ménages a bondi avec les mesures de confinement par David Milliken et William Schomberg LONDRES, 30 septembre (Reuters) - L'économie britannique a subi au deuxième trimestre une contraction sans précédent sous l'effet de la chute des dépenses de consommation pendant le confinement liée à l'épidémie de coronavirus, a annoncé mercredi l'Office national de la statistique (ONS), bien que le recul du produit intérieur brut (PIB) sur cette période ressort moindre qu'estimé initialement. Le PIB britannique a plongé de 19,8% en trois mois par rapport au premier trimestre, alors que l'ONS avait initialement annoncé une chute de 20,4%. Il s'agit de la plus forte contraction observée depuis que l'ONS a débuté son calcul en 1955 et d'autres données indiquent que l'économie britannique est en passe de connaître sa plus forte récession depuis 1920. Le recul du PIB britannique au deuxième trimestre est plus important que dans d'autres grandes économies avancées, dont la France qui a fait état d'une chute de 19% de son PIB sur la même période. Au deuxième trimestre, le taux d'épargne des ménages britanniques s'est établi à un niveau record de 29,1% contre 9,6% au premier trimestre. Les dépenses des ménages se sont réduites en raison de la fermeture des magasins et des restaurants pendant le confinement, tandis que les revenus ont été soutenus par un programme d'aide à l'emploi qui prend fin en octobre. L'économie britannique a fortement rebondi depuis l'allègement des mesures de confinement à partir du mois de mai, mais le gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE) Andrew Bailey a déclaré mardi qu'il s'attendait à ce que l'activité économique au troisième trimestre soit encore inférieure de 7% à 10% à ses niveaux d'avant la crise sanitaire. "Le risque est que les nouvelles mesures de confinement fassent reculer la reprise", a averti de son côté Ruth Gregory du cabinet de conseil Capital Economics. (Version française Anait Miridzhanian, édité par Blandine Hénault)

