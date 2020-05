Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le PIB britannique a chuté de 5,8% en mars, un record Reuters • 13/05/2020 à 11:53









* Contraction du PIB estimée à 2% au 1er trimestre * Baisse de 19,1% des ventes au détail en avril selon le BRC * Une reprise rapide jugée peu probable (Actualisé avec précisions tout du long) LONDRES, 13 mai (Reuters) - L'économie britannique a subi une contraction record de 5,8% en mars par rapport à février, frappée par la crise engendrée par le coronavirus et les mesures de confinement mises en oeuvre pour freiner sa propagation, et sa situation pourrait encore empire, montrent plusieurs indicateurs publiés mercredi. La chute du produit intérieur brut (PIB) d'un mois sur l'autre est la plus forte jamais observée depuis le début de la série statistique en 1997 et elle n'a épargné pratiquement aucun secteur, de la construction à la restauration en passant par l'industrie. Sur l'ensemble du premier trimestre, le PIB du Royaume-Uni a reculé de 2% par rapport aux trois derniers mois de 2019, soit sa plus forte baisse depuis le quatrième trimestre 2008, au plus fort de la crise financière, a précisé l'Office national de la statistique. En rythme annuel, il s'est contracté de 1,6%. "La forte contraction du PIB britannique au premier trimestre n'est guère surprenante mais elle met clairement en évidence l'ampleur du défi auquel sont confrontés les décideurs politiques", a déclaré Hugh Gimber, stratège chez JP Morgan. La Banque d'Angleterre a déclaré la semaine dernière que la contraction de l'économie britannique sur la période avril-juin pourrait approcher 25% et conduire à la plus forte baisse annuelle depuis plus de trois siècles. Sur les marchés financiers, le rendement des obligations d'Etat britannique à deux ans GB2YT=RR a chuté au niveau record de -0,045% après la publication de ces statistiques, qui renforcent les anticipations d'un soutien monétaire accru de la Banque d'Angleterre. Le ministre des Finances, Rishi Sunak, a déclaré que la Grande-Bretagne était maintenant au coeur d'une forte récession. "Nous devons soutenir les emplois des gens, leurs revenus, leurs moyens de subsistance en ce moment, et soutenir les entreprises afin que nous puissions traverser cette période de graves perturbations et en sortir plus forts", a-t-il déclaré après la publication des données sur le PIB. CHUTE DE LA CONSOMMATION La chute du PIB britannique au premier trimestre est toutefois moins forte qu'anticipé par les économistes interrogés par Reuters qui prévoyait en moyenne une contraction de 2,5% par rapport à octobre-décembre et de 2,1% sur un an. Elle est aussi moins importante que la baisse de 3,8% du PIB de la zone euro sur la même période mais le confinement au Royaume-Uni n'a débuté que le 23 mars, donc plus tard que dans la plupart des pays de la zone euro. L'épidémie de coronavirus a déjà fait plus de 40.000 morts au Royaume-Uni, ce qui en fait le pays le plus durement touché par le virus en Europe. Le British Retail Consortium a annoncé par ailleurs mercredi que les ventes au détail avaient chuté de 19,1% sur un an en avril, la plus forte baisse jamais observée depuis la création de cette statistique en 1995. L'ONS a précisé mercredi que les dépenses de consommation avaient baissé de 1,8% au premier trimestre, la plus forte baisse enregistrée depuis 2008. Il a également indiqué que la production dans le secteur des services avait chuté de 1,9% au premier trimestre, un record, et que l'activité dans le secteur de la construction s'était fortement contractée. A l'issue de sa dernière réunion de politique monétaire, la semaine dernière, la Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé que son scénario de base prévoyait une contraction de 14% de l'économie britannique cette année suivie d'un rebond de 15% en 2021. Mais la banque centrale a prévenu que la reprise pourrait être lente, en particulier si les consommateurs se montraient prudents quant à un retour à une vie "normale", une opinion partagée par de nombreux économistes. "Le redémarrage du moteur économique du Royaume-Uni sera beaucoup plus difficile que sa mise à l'arrêt", a déclaré Stefan Koopman, économiste à Rabobank. "Parler d'une reprise en V ressemble à un vœu pieux (...) Une reprise plus plate, en U, est plus probable." (David Milliken, version française Laetitia Volga et Blandine Hénault, édité par Marc Angrand)

