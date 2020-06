Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le PIB allemand attendu en baisse de 6,5% cette année-conseillers économiques Reuters • 23/06/2020 à 13:27









BERLIN, 23 juin (Reuters) - L'économie allemande va se contracter cette année de 6,5% en raison de la pandémie due au nouveau coronavirus, a annoncé mardi le Conseil allemand des experts économiques, mettant en garde sur les risques d'une crise longue en cas de résurgence de l'épidémie. "La pandémie de coronavirus devrait provoquer sur l'économie allemande l'impact le plus important depuis la fondation de la République fédérale. Mais nous prévoyons un début de rebond dès cet été", a déclaré Lars Feld, qui préside ce conseil. En données corrigées des variations saisonnières la contraction attendue cette année est de 6,9%. Le Conseil prévoit une lente reprise au second semestre et un produit intérieur brut en hausse de 4,9% l'an prochain. "Cela signifie que le PIB ne reviendra probablement pas à son niveau d'avant la pandémie avant 2022 au plus tôt", écrit le Conseil dans un communiqué, ajoutant que ces prévisions dépendent de l'évolution de l'épidémie. (Michael Nienaber; version française Claude Chendjou, édité par Marc Angrand)

