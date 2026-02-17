Le pétrolier Grinch autorisé à quitter la France après une amende

Le pétrolier Grinch, soupçonné d'appartenir à la "flotte fantôme" russe et immobilisé dans le golfe de Fos, a été autorisé à quitter les eaux territoriales françaises après règlement d'une amende, a annoncé mardi la préfecture des Bouches-du-Rhône dans un communiqué.

La Marine française a arraisonné le 22 janvier dernier le pétrolier en provenance de Russie, sous sanctions internationales et suspecté d'arborer un faux pavillon.

L'amende pour défaut de pavillon, dont le montant n'a pas été précisé, a été versée à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc), peut-on lire dans le communiqué.

La société propriétaire du navire, qui s'est engagée à obtenir un nouveau pavillon dans les meilleurs délais, aurait versé "plusieurs millions d'euros", selon le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

"Le pétrolier Grinch va quitter les eaux françaises après plusieurs millions d’euros versés et 3 semaines d’immobilisation coûteuse à Fos-sur-Mer", a déclaré Jean-Noël Barrot sur X.

"La Russie ne financera plus impunément sa guerre via une flotte fantôme au large de nos côtes", s'est-il félicité.

(Reportage Marc Leras, rédigé par Kate Entringer, édité par Sophie Louet)