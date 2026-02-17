 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le pétrolier Grinch autorisé à quitter la France après une amende
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 12:10

Le pétrolier Grinch, soupçonné d'appartenir à la "flotte fantôme" russe et immobilisé dans le golfe de Fos, a été autorisé à quitter les eaux territoriales françaises après règlement d'une amende, a annoncé mardi la préfecture des Bouches-du-Rhône dans un communiqué.

La Marine française a arraisonné le 22 janvier dernier le pétrolier en provenance de Russie, sous sanctions internationales et suspecté d'arborer un faux pavillon.

L'amende pour défaut de pavillon, dont le montant n'a pas été précisé, a été versée à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc), peut-on lire dans le communiqué.

La société propriétaire du navire, qui s'est engagée à obtenir un nouveau pavillon dans les meilleurs délais, aurait versé "plusieurs millions d'euros", selon le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

"Le pétrolier Grinch va quitter les eaux françaises après plusieurs millions d’euros versés et 3 semaines d’immobilisation coûteuse à Fos-sur-Mer", a déclaré Jean-Noël Barrot sur X.

"La Russie ne financera plus impunément sa guerre via une flotte fantôme au large de nos côtes", s'est-il félicité.

(Reportage Marc Leras, rédigé par Kate Entringer, édité par Sophie Louet)

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

Gaz naturel
3,10 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
68,82 USD Ice Europ +0,35%
Pétrole WTI
63,90 USD Ice Europ +0,24%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La crue autour du village de Denée, près d'Angers, dans l'ouest de la France, le 16 février 2026. ( AFP / DAMIEN MEYER )
    Crues: la Loire déborde près d'Angers, alerte toujours maximale dans le sud-ouest
    information fournie par AFP 17.02.2026 12:19 

    Le gonflement de la Loire provoque une "crue majeure" mardi dans les environs d'Angers alors que trois départements, le Maine-et-Loire, la Gironde et le Lot-et-Garonne, ont été maintenus en vigilance rouge, le niveau maximum d'alerte. A la confluence du Maine et ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 17.02.2026 12:19 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, Eli Lilly, Danaher/Masimo/Apple, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,08% pour le Dow Jones ... Lire la suite

  • Le pasteur Jesse Jackson à Detroit, le 24 juillet 2019 dans le Michigan ( AFP / JEFF KOWALSKY )
    Décès du pasteur noir et militant américain Jesse Jackson
    information fournie par AFP 17.02.2026 12:19 

    Il était tout à la fois une icône des Afro-Américains, une personnalité de l'Histoire liée à Martin Luther King, un ex-candidat à la présidentielle américaine. Le pasteur noir américain Jesse Jackson est mort à l'âge de 84 ans. Sa famille a annoncé qu'il était ... Lire la suite

  • Un couple et un enfant à vélo se promènent dans l'exposition en plein air d'équipements militaires russes détruits à Kiev, le 15 février 2026 ( AFP / Sergei SUPINSKY )
    Nouveaux pourparlers entre Russes, Ukrainiens et Américains à Genève
    information fournie par AFP 17.02.2026 12:11 

    Les négociateurs russes, ukrainiens et américains se retrouvent à Genève mardi pour une nouvelle session de pourparlers destinée à trouver une issue à quatre ans de combats en Ukraine, visée pendant la nuit par des bombardements russes massifs. Lors de cette nouvelle ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank