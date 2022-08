Le pétrole soutenu par l'IEA

Dans ce contexte, la révision à la baisse des prévisions de croissance de la demande mondiale par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) est reléguée au second plan. Le cartel a évoqué les inquiétudes liées aux restrictions Covid et aux tensions géopolitiques.

(AOF) - Les prix du pétrole poursuivent leur progression. Le cours du baril de WTI américain gagne 1,6% à 93,38 dollars. L'or noir est soutenu par l'Agence internationale de l'énergie (IEA), qui a relevé ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole, alors que les canicules de l'été en Europe et les réserves limitées de gaz naturel incitent à utiliser davantage de pétrole pour la production d'électricité.

Pétrole et parapétrolier

