Le pétrole soutenu par des perspectives favorables

(AOF) - Le cours du baril de WTI américain gagne plus de 3% à 60,46 dollars alors que son homologue européen, le Brent de la mer du Nord, progresse de 2,7% à 63,82 dollars dans un environnement spécialement propice, marqué par le redressement plus rapide et plus important que prévu de l'économie américaine. Par ailleurs, Le canal de Suez a été débloqué la semaine dernière, avant que cela ne provoque un resserrement prolongé des stocks mondiaux.

Les prix payés et les délais de livraison ont continué à augmenter, indiquant une pression obstinément forte sur les prix, observe César Perez Ruiz, responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management.

De plus, la réunion de l'OPEP+ qui s'est déroulée la semaine dernière a abouti à un accord visant à accroître progressivement la production de pétrole à partir du mois prochain. L'accord a été entériné malgré l'avertissement de l'Arabie saoudite selon lequel la pandémie est loin d'être terminée. Le Royaume d'Arabie saoudite a géré sa production de manière rigoureuse jusqu'à présent, imposant une réduction volontaire de la production pour soutenir le marché. Pictet Wealth Management table sur une hausse des cours des matières premières.