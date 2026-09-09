Le pétrole se rapproche des 100 dollars, les Bourses asiatiques en retrait face à l'escalade des tensions au Moyen-Orient

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* Les Houthis attaquent des villes saoudiennes, tandis que les États-Unis prennent pour cible des pétroliers iraniens

* Le yen proche de son plus haut niveau depuis sept mois, porté par les anticipations d’une politique restrictive de la Banque du Japon et le dénouement des positions courtes

* L'euro progresse légèrement, la BCE devant relever ses taux jeudi

par Kevin Buckland

Le Brent s'est rapproché des 100 dollars le baril mercredi, ce qui a maintenu un climat morose sur les marchés boursiers asiatiques, alors que les attaques s'intensifiaient au Moyen-Orient , attisant les craintes d'inflation à la veille de la publication des données très attendues sur les prix à la consommation aux États-Unis.

Le yen s’est raffermi pour se rapprocher du plus haut niveau depuis près de sept mois atteint mardi face au dollar, les traders ayant liquidé leurs positions courtes sur la devise japonaise dans un contexte d’anticipation d’accélération des hausses de taux de la Banque du Japon et d’un éventuel afflux de rapatriement de capitaux japonais.

L’euro a légèrement progressé à la veille de la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne prévue jeudi, les marchés s’attendant largement à une hausse face aux pressions inflationnistes liées à la guerre en Iran.

Les Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont lancé mardi des attaques contre plusieurs villes saoudiennes, entraînant davantage un allié des États-Unis dans le conflit, tandis que les forces américaines ont frappé plusieurs pétroliers iraniens et que l'Iran a frappé une base américaine en Jordanie.

Les cours du pétrole ont bondi pour la quatrième séance consécutive mercredi, gagnant plus d'un dollar en début de séance.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 1,57 dollar pour atteindre 99,49 dollars le baril, leur plus haut niveau depuis fin juin. Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 s'établissait à 94,63 dollars le baril, en hausse de 1,60 dollar.

À Sydney .AXJO , les actions ont reculé d’environ 0,3 %, tandis qu’à Hong Kong, l’indice Hang Seng .HSI a perdu 0,6 % et que les valeurs phares de la Chine continentale .CSI300 ont légèrement progressé de 0,2 %.

Le rebond des valeurs des semi-conducteurs et de l’IA a toutefois soutenu certains autres indices de référence régionaux: le Nikkei japonais .N225 a progressé de 0,6 % après avoir chuté de 1,7 % mardi. Le KOSPI sud-coréen .KS11 a bondi de 1,6 % et le TAIEX taïwanais .TWII a gagné 0,6 %.

Les fabricants de câbles japonais ont bondi après la signature d’un accord entre Verizon et Corning portant sur la fibre optique à haute densité.

Dans la nuit, l'indice des semi-conducteurs du Philadelphia SE .SOX a bondi de 1,3 %, malgré le recul des trois principaux indices de Wall Street.

Les contrats à terme sur l’indice américain S&P 500 EScv1 ont progressé de 0,1 %, après que l’indice au comptant .SPX a chuté de 0,6 % mardi.

« Sur plusieurs des principaux marchés macroéconomiques, nous observons une indécision dans l'évolution des cours: des fourchettes étroites et une tendance générale au maintien ou à la consolidation », a écrit Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone, dans une note adressée à ses clients.

Le Brent est actuellement « l’un des signaux en temps réel les plus clairs du sentiment » du marché dans son ensemble, et la barre des 100 dollars « semble désormais tout à fait à portée de main », a-t-il ajouté.

Les craintes inflationnistes ont pesé sur les actions mondiales ces dernières semaines et fait grimper les rendements obligataires, les opérateurs anticipant une probabilité accrue de resserrement monétaire de la part des banques centrales.

Les chiffres de l’IPC américain seront publiés vendredi.

Les traders estiment à peu près à 50-50 les chances d’un relèvement de 0,25 point ou d’un statu quo de la part de la Réserve fédérale américaine mercredi prochain, tout en étant pratiquement certains d’une hausse de 0,25 point de la part de la Banque du Japon deux jours plus tard.

Le yen s’est raffermi d’environ 0,2 % à 153,66 pour un dollar JPY= , se rapprochant ainsi de son plus haut de 152,89 atteint lors de la séance précédente. Il avait bondi d’environ 4 % au cours des cinq dernières séances, les commentaires bellicistes des responsables de la Banque du Japon ayant apparemment déclenché un mouvement qui s’est ensuite amplifié comme une boule de neige, les franchissements de niveaux clés ayant déclenché des achats supplémentaires, ont indiqué les acteurs du marché.

La BCE devrait très certainement relever les taux de la zone euro d'un quart de point jeudi.

L'euro EUR= a gagné 0,1 % à 1,1629 dollar, se situant ainsi au milieu de la fourchette étroite observée ces trois dernières semaines.

La livre sterling GBP= est restée pratiquement inchangée à 1,3545 dollar, la Banque d’Angleterre devant annoncer sa dernière décision de politique monétaire jeudi prochain, les économistes prévoyant que le taux directeur restera inchangé jusqu’à la fin de l’année.

Le dollar australien AUD= a progressé de 0,1 % à 0,7222 $.

Le cours du bitcoin BTC= a légèrement progressé pour s'échanger à 78.680,60 $.

L'or XAU= a progressé de 0,3 % pour s'établir à environ 4.368 dollars l'once.