Le pétrole reste élevé

(AOF) - Le cours du baril de WTI américain gagne 0,13% à 74,2 dollars en fin d'après-midi, continuant donc d'évoluer sur des niveaux très élevés. Les investisseurs continuent de spéculer sur les conséquences de la fâcherie de l'Opep et de ses partenaires sur le sujet, majeur, du relèvement des quotas de production. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), cette impasse pourrait conduire à une guerre des prix, alors que les progrès dans la vaccination contre le Covid-19 nourrissent une hausse de la demande. Un point de vue qui n'est manifestement pas partagé à ce stade par la marché.

Pétrole et parapétrolier

