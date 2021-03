Le pétrole résiste au dégagement du canal de Suez

Ces rumeurs n'ont pas pu compenser l'effet négatif sur les cours du dégagement du canal de Suez. Vendredi dernier, le pétrole avait grimpé en raison du blocage. Selon les données de Refinitiv, plus de 30 pétroliers attendent depuis mardi dernier de part et d'autre du canal, faute de pouvoir effectuer la traversée.

(AOF) - Les cours du pétrole sont en petite baisse ce lundi (-0,02% à 60,71 dollars pour le baril de WTI; -0,20% à 64,20 dollars pour le baril de Brent) dans l'attente de la réunion en visioconférence des pays de l'Opep et non Opep, prévue jeudi. Selon des rumeurs de presse, la Russie serait favorable à une reconduction au mois de mai des quotas de limitation de la production afin de soutenir les prix. Actuellement, "l'Opep +" limite sa production de 8 millions de barils par jour, dont un million pour la seule Arabie saoudite, chef de file de l'Opep.

Pétrole et parapétrolier

