Les membres du cartel et leurs alliés, notamment la Russie, entendent ainsi éloigner la menace d'une surabondance d'or noir qui ferait plonger les cours.

(AOF) - Le pétrole repart à la baisse après avoir atteint vendredi son plus haut niveau depuis la mi-septembre. Vers 17h, le prix du baril de WTI abandonne 0,42% à 58,88 dollars. Vendredi, l'or noir avait bénéficié de chiffres de l'emplois américains rassurants et de la décision de "l'Opep +" d'abaisser la production de 500 000 barils par jour supplémentaire à partir du 1er janvier 2020. L'objectif de réduction de production journalière est ainsi porté de 1,2 à 1,7 million de barils.

