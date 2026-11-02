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Le pétrole recule sur une énième rumeur au Moyen-Orient
information fournie par AOF 02/11/2026 à 09:22

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(Zonebourse.com) - Le pétrole a effacé une partie de ses gains d'octobre sous la double pression d'avancées diplomatiques autour du conflit irano-américain et d'une décision sans surprise de l'OPEP sur sa politique de production.

La perspective d'un cessez-le-feu en Iran a déclenché la correction la plus marquée. Lundi, les cours ont cédé plus de 3% en séance après qu'un troisième jour consécutif de pourparlers entre responsables iraniens et qataris a alimenté l'espoir d'un accord mettant fin au conflit opposant les Etats-Unis et Israël à l'Iran. Le Brent, qui avait terminé octobre à son plus haut niveau en six mois sur fond de craintes de perturbations d'approvisionnement, a rapidement décroché pour s'établir à 110,2 USD/bbl, soit un repli de 1,3%. Le WTI accuse un recul plus prononcé à 100,8 USD/bbl, en baisse de 2,4%. Donald Trump a contribué à cette détente en donnant sa préférence à court terme à une solution diplomatique. Dans le même temps, les rumeurs sur la reprise des frappes américaines après les élections de mi-mandat ne faiblissent pas.

De son côté, l'OPEP a choisi le statu quo pour décembre, renvoyant tout ajustement à 2027. Réunis en ligne dimanche, les sept membres clés du groupe (Arabie saoudite, Russie, Irak, Koweït, Algérie, Kazakhstan et Oman) ont confirmé le maintien de leurs objectifs de production pour le mois prochain. La décision était largement anticipée : le groupe reste confronté aux perturbations d'exportation liées au conflit en Iran, et l'évaluation des capacités de production d'un membre doit encore être finalisée avant que des références de quotas pour 2027 puissent être arrêtées. Ce statu quo n'a donc apporté aucun soutien supplémentaire aux prix.

Goldman Sachs a néanmoins relevé significativement ses prévisions de cours. La banque porte sa cible Brent pour décembre 2026 à 105 USD/bbl, contre 90 USD/bbl précédemment, et son objectif WTI à 94 USD/bbl, contre 81 USD/bbl. Pour 2027, Goldman anticipe un prix moyen de 88 USD/bbl. La banque invoque des risques accrus de perturbations de l'offre mondiale et des prévisions de production globale revues à la baisse à moyen terme.

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Pétrole et parapétrolier
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1 commentaire

  • 09:50

    Le petrole recule surtout car debut novembre ce sont les contats a terme qui evoluent, ils passent de decembre à janvier. et comme pratiquement tous les mois ils descendent au debut de mois, et montent à l approche du terme en fin de mois.

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