Le pétrole profite des craintes suscitées par Laura

(AOF) - Le cours du baril de Brent gagne 1,5% à 45,81 dollars tandis que son homologue américain, le WTI, progresse de 1,01% à 43,05 euros, alors que la production devrait se réduire en raison du passage de l'ouragan Laura sur le golfe du Mexique. D'un point de vue fondamental, Moody's vient de publier une étude sur le secteur pétrolier et gazier expliquant notamment que l'épidémie de Coronavirus va occasionner un bouleversement des comportements en matière de consommation d'énergie à long terme et accentuer la volatilité des prix du pétrole et du gaz.

La capacité des groupes pétroliers et gaziers à se remettre des troubles engendrés par l'épidémie sur les marchés financiers sera par ailleurs déterminée par l'accroissement progressif de la demande dès lors que l'activité économique reprendra, notamment en Chine, en Asie du Sud-Est et aux États-Unis.