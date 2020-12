Le pétrole poursuit sa hausse

(AOF) - Le baril de WTI progresse ce mardi soir de plus de 1% à 48,17 dollars, soutenu par le contexte globalement porteur. L'adoption du tant attendu plan de relance américain et les campagnes de vaccination laissent entrevoir une reprise économique prochaine qui profite à l'or noir, celui-ci ayant gagné près de 7% en un mois. La faiblesse du billet vert, les restrictions de l'OPEP+ à partir de janvier ont également poussé le baril vers le haut. De plus, les stocks américains de brut sont attendus en baisse de 2,1 millions de barils pour la semaine de Noël, selon l'American Petroleum Institute.