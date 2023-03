Le pétrole pénalisé par le report des achats des Etats-Unis

Les ventes imposées par le Congrès dans les prochains mois et la maintenance de sites de stockage les empêcheront de les reconstituer. Afin de lutter contre la hausse des cours du pétrole en 2022, le gouvernement américain avait puisé dans ses réserves, qui sont au plus bas depuis 1983.

(AOF) - Le pétrole a connu une fin de semaine dernière difficile, effaçant l’essentiel des gains enregistrés entre lundi et mercredi pour finir à 74,50 dollars le baril de Brent. Outre les craintes de l’impact des turbulences bancaires sur l’économie, il a reculé suite aux déclarations de la ministre américaine de l’Energie, Jennifer Granholm, selon lesquelles les achats d’or noir pour reconstituer les réserves stratégiques des Etats-Unis ne pourraient être réalisés cette année.

Pétrole et parapétrolier

