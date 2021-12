Le pétrole monte malgré le statu quo de l'Opep

(AOF) - L'Opep et ses partenaires, réunis sous le nom officieux d' "Opep+" ont maintenu leur stratégie inchangée malgré la crainte d'une baisse de la demande liée à la découverte du variant Omicron. Les principaux producteurs de pétrole vont donc continuer d'augmenter leur offre de 400 000 barils par jour comme chaque mois depuis août. Certains économistes estimaient que l'Opep+ aurait pu suspendre cette augmentation en raison de la récente chute des cours et alors que certains consommateurs, dont les Etats-Unis, ont décidé de puiser dans leurs stocks stratégiques afin de tirer le marché vers le bas.

Pétrole et parapétrolier

