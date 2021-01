Le pétrole marque le pas

(AOF) - En fin d'après-midi, le cours du baril de WTI américain cède 0,48% à 51,99 dollars après avoir atteint vendredi 52,74 dollars, soit son plus haut niveau depuis fin février dernier. L'or noir a bénéficié la semaine dernière de l'appétit pour le risque des investisseurs et de la décision de l'Arabie saoudite de réduire sa production pour mieux contrôler les prix. Il a également été soutenu par la perspective d'un vaste plan de relance aux Etats-Unis. Aujourd'hui, le pétrole est cependant pénalisé par les craintes sur la demande alors que le monde affronte la résurgence de la pandémie.

