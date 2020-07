Le pétrole marque le pas

(AOF) - Le cours du baril de WTI américain cède 0,53% à 41,63 dollars, accusant sa deuxième séance consécutive de baisse. La semaine dernière, l'Opep et ses partenaires, dont la Russie, ont desserré les quotas de production dans la perspective d'une reprise de l'économie mondiale. Mais les investisseurs redoutent que l'excès d'offre ne se reconstitue, alors que les derniers indicateurs économiques, notamment aux Etats-Unis, semblent montrer une reprise plus faible que prévu de la première économie du monde et grande consommatrice d'or noir.