Le pétrole galvanisé par l’Opep+

Jeudi, le cours du baril de Brent était retombé à un peu plus de 85 dollars. L'or noir a bien résisté à une série de statistiques économiques décevantes aux Etats-Unis, dont un nombre de créations d'emplois dans le secteur privé plus faible que prévu en mars.

(AOF) - L’annonce inattendue par les pays de l'Opep + de la réduction de leur production a propulsé le baril de Brent à plus de 86 dollars lundi, soit un gain de 8% par rapport à vendredi. Le cartel a justifié sa décision en évoquant une " mesure de précaution " visant à stabiliser le marché. Il va réduire sa production de plus de 1 million de barils par jour à partir de mai. Les réductions s'élèvent à 1,65 million de barils, y compris celle de 500 000 barils annoncée précédemment par la Russie, qui devait initialement expirer à la fin du mois de juin.

Pétrole et parapétrolier

