Le pétrole franchit les 100 dollars et secoue les marchés européens

Les Bourses européennes ont clôturé la séance en net repli sur fond de hausse marquée des prix du pétrole. Avant 18h, le Brent ( 2,01%) a dépassé la barre des 100 dollars (101,39) alors que le WTI ( 2,39%) se maintient au-dessus du seuil des 96 USD. Après deux séances consécutives de hausse, le CAC 40 a perdu 1,94% à 8 156,67 points. Londres, Francfort et Amsterdam ont reculé respectivement de 1,36%, 1,74% et 1,31%.

Sur le front géopolitique, les affrontements armés se poursuivent. Les Etats-Unis ont annoncé hier soir avoir détruit cinq pétroliers iraniens dans la région du Golfe. Les Américains ont riposté après les attaques des Gardiens de la Révolution iraniens à l'encontre d'un navire de l'armée américaine au cours des deux derniers jours.

De leur côté, ces Gardiens ont affirmé ce mercredi que la guerre avec les Etats-Unis pourrait prendre fin à condition que Washington réponde favorablement aux exigences de Téhéran. "Si l'ennemi souhaite mettre fin à cette situation, il doit, tout en cessant complètement la guerre, s'abstenir de toute nouvelle menace, retirer les forces de l'armée du régime israélien du Liban, mettre fin au blocus du Yémen, débloquer les 24 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés, et s'abstenir de toute ingérence dans les capacités nucléaires et balistiques du pays", a déclaré le porte-parole des Gardiens de la Révolution, Hossein Mohebi, selon des propos rapportés par l'agence de presse locale Fars.

En outre, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu affirme que la République islamique d'Iran est sur le point de s'écrouler : "Il reste encore du travail à accomplir, la tâche principale est de faire tomber le régime terroriste en Iran. Nous en sommes très proches", a-t-il déclaré sur le versant syrien du mont Hermon, à la frontière entre Israël et la Syrie.

La BCE attendue au tournant sur ses taux

C'est dans ce contexte géopolitique très délétère que les investisseurs digéreront demain après-midi les annonces très attendues de la BCE sur sa politique monétaire. L'institution de Francfort devrait relever ses taux directeurs de 25 points de base, portant le taux de dépôt à 2,5%. "Si cette anticipation est totalement intégrée par le marché, nous estimons que la teneur du discours de C. Lagarde ainsi que les projections trimestrielles devraient affirmer un rééquilibrage de la balance des risques sur le scénario d'inflation de moyen-terme. Le marché anticipe quant à lui encore deux hausses de taux supplémentaires, une en décembre et une d'ici la fin du premier semestre 2027", a commenté Mabrouk Chetouane, directeur stratégie marchés internationaux chez Natixis IM.

De son côté, Patrick Barbe, responsable de l'investissement obligataire Investment grade en Europe chez Neuberger, estime que "la BCE cherche à réajuster ses taux de manière préventive tant qu'aucune solution ne se dessine pour la réouverture du détroit d'Ormuz. Une hausse des taux cette semaine nous paraît justifiée, les prix de l'énergie ayant atteint les niveaux envisagés par la BCE dans son scénario défavorable. Selon la Banque centrale, le maintien de prix de l'énergie trop élevés pendant une période prolongée rend inévitable une certaine transmission des pressions inflationnistes au reste de l'économie".

LVMH et Inditex sous pression

Dans l'actualité des sociétés cotées, Interparfums ( 0,57%) a affiché l'une des plus fortes progressions du SBF 120, porté par des résultats supérieurs aux attentes au 1er semestre. Sur les six premiers mois de l'année, le bénéfice net s'est établi à 65,5 MEUR, en baisse de 10% sur un an contre 58,5 MEUR attendus. Le résultat opérationnel a reculé de 16%, à 87,3 MEUR contre 79,7 MEUR anticipés. La marge opérationnelle ressort ainsi à 21,1%, contre 23,2% un an plus tôt, mais dépasse la fourchette de 19% à 20% sur laquelle tablait le groupe sur la période.

LVMH (-3,59%) a accusé l'une des plus fortes baisses de l'indice CAC 40 après l'abaissement de recommandation de HSBC d'"achat" à "conserver" avec un objectif de cours ramené de 600 à 490 EUR. La banque anticipe pour le groupe de luxe une croissance toujours maussade de l'activité clé de mode et de maroquinerie au 2e semestre, même s'il dit rester optimiste dans une optique de plus long terme.

Air Liquide (-2,80%) a reculé malgré une note positive d'Oddo BHF. Le broker a relevé son objectif de cours de 216 à 227 EUR sur le titre en maintenant son avis à surperformance. L'analyste estime que l'acquisition de DIG Airgas devrait offrir un levier supplémentaire au niveau de la croissance organique du groupe. Avec cette opération, il ne sera plus seulement un fournisseur de gaz industriels, mais va également devenir un fournisseur d'infrastructures critiques qui fait partie intégrante de la chaîne de valeur de l'industrie des semiconducteurs.

Ailleurs en Europe, Inditex a perdu près de 4% après un Ebit au 1er semestre un peu en-deçà des prévisions des analystes. Il a progressé de 7,6% à 3,8 MdsEUR contre plus de 3,9 MdsEUR attendus. Son chiffre d'affaires a grimpé de 7,6% à 19,8 MdsEUR. Sur le seul 2e trimestre, sa croissance à changes constants atteint 9,5%, marquant une nette accélération par rapport au 1er trimestre ( 8,8%) et dépassant largement le consensus : 8,9%.