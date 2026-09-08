Le pétrole et les taux plombent le moral des Bourses européennes

Les marchés actions font grise mine ce mardi, la montée des cours du pétrole et des rendements obligataires inquiétant les investisseurs, alors qu'un tour de vis monétaire imminent de la BCE se profile à l'horizon.

En milieu de matinée, l'Euro Stoxx 50 essuie un repli de l'ordre de 0,5%, tout comme le CAC 40 parisien (vers 8 263 points), tandis que le DAX de Francfort recule de 0,6%, que le FTSE de Londres cède 0,3% et que le SMI de Zurich lâche jusqu'à 1,6%.

La montée des cours du pétrole inquiète les investisseurs...

Le pétrole continue de susciter l'inquiétude des investisseurs, alors que le cours du WTI (West Texas Intermediate) grimpe de 2,1% à 94,4 USD le baril et que celui du Brent s'adjuge 1,8% à 99 USD le baril, s'approchant ainsi dangereusement de la barre symbolique des 100 USD.

"Les prix du pétrole sont restés proches d'un sommet de plusieurs semaines dans un contexte de nouveaux incidents de sécurité impliquant des pétroliers dans le Golfe ce week-end", soulignait hier Jonathan Squires, CEO de Tapaas, pour qui les conditions géopolitiques devraient continuer à influencer les prix du brut.

"Toute détérioration supplémentaire des conditions de transit pourrait maintenir une pression à la hausse, d'autant plus que les réserves stratégiques restent à des niveaux minimes depuis plusieurs décennies et offrent donc une marge de protection plus limitée contre les perturbations de l'approvisionnement", poursuit-il.

...de même que celle des taux obligataires

Les investisseurs gardent, en parallèle, un oeil sur l'autre dossier chaud du moment, celui de la remontée des rendements obligataires, avec des rendements à 10 ans qui atteignent actuellement 3,38% pour le Bund allemand, 4,25% pour l'OAT française et 4,80% pour le bon du Trésor américain.

"La montée récente des taux longs ne paraît pas exagérée à ce stade. Elle accentue la pression sur les pays dont la position fiscale et la situation politique sont les plus fragiles. La France est en tête de liste", souligne-t-on chez Oddo BHF.

C'est dans ce contexte difficile que le conseil des gouverneurs de la BCE doit se réunir cette semaine et rendra son verdict de politique monétaire ce jeudi en début d'après-midi, une hausse de taux de 25 points de base étant largement anticipée par les économistes.

"Il est peu probable que Christine Lagarde ferme la porte à une autre hausse de taux, ne serait-ce que pour montrer sa vigilance face au risque inflationniste", juge en outre Oddo BHF, ajoutant toutefois qu'après une hausse de 50 points de base, la résistance des "colombes" pourrait se renforcer.

L'excédent allemand grimpe et le déficit français se creuse

Sur le front des données du jour, l'Allemagne a réalisé un excédent commercial de 21,3 MdsEUR en juillet, en forte hausse par rapport au surplus de 15,4 MdsEUR du mois précédent, alors que les économistes n'espéraient en moyenne qu'une progression à 16 MdsEUR.

Cette amélioration bien plus forte que prévu s'explique par une décrue de 5,7% des importations allemandes d'un mois sur l'autre, à 116,9 MdsEUR, une baisse bien plus marquée que le repli de 0,8% des exportations dans le même temps, à 138,2 MdsEUR.

De son côté, le déficit de la balance commerciale française s'est creusé un peu plus que prévu, puisqu'il est passé de -5,8 MdsEUR en juin à -6,7 MdsEUR le mois suivant, alors qu'il était attendu à -6 MdsEUR selon le consensus.

Les valeurs en mouvement en Europe

Dans l'actualité des valeurs, Rubis ( 5,4%) signe la meilleure performance du SBF 120 à Paris, salué pour une publication semestrielle solide, qui permet au distributeur de produits énergétiques de relever sa prévision d'EBITDA 2026 à une fourchette comprise entre 775 MEUR et 825 MEUR (au lieu de 740 MEUR à 790 MEUR).

Parmi les plus fortes baisses de l'indice parisien, Société Générale recule de 2,6%, victime d'une dégradation de recommandation chez JP Morgan de "surpondérer" à "neutre", tandis qu'Ipsen perd 3,4%, Barclays ayant dégradé sa recommandation de "pondération de marché" à "sous-pondérer".

Ailleurs en Europe, Novartis plonge de 10% à Zurich, lourdement sanctionné pour un nouvel échec d'un essai clinique, en l'occurrence un essai de phase III dans la dystrophie myotonique de type 1. Il s'agit du deuxième échec d'une étude après celui annoncé vendredi.