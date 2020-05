Le pétrole et les criquets font rebondir le coton

(AOF) - La livre de coton, après avoir atteint début avril son plus bas niveau depuis 11 ans à 48,15 cents, pénalisée par l'impact du Covid-19 sur la demande de vêtements, a rebondi de plus de 20% pour approcher les 60 cents. Le cours de la fibre profite en premier lieu de la remontée du pétrole, le polyester, dérivé de l'or noir, étant un concurrent du coton. Ce dernier est également soutenu par la menace que fait peser une invasion de criquets sur la prochaine récolte en Inde, premier producteur et troisième exportateur mondial.